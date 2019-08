Alemão: «Segurar a bola e atacar nos momentos exatos»

Goleado na Taça da Liga frente ao Rio Ave e averbado um nulo em casa do Varzim na jornada inaugural do campeonato, a Oliveirense ainda não sentiu o sabor da vitória. Amanhã recebe o Sp. Covilhã, no Estádio Municipal de Aveiro."Nós temos as nossas qualidades e temos bons jogadores. Sabemos que não vai ser um jogo fácil e o nosso foco é ter paciência, segurar a bola e saber atacar nos momentos exatos para furar a organização do Sp. Covilhã", considera o lateral-direito."Queríamos ter começado o campeonato com uma vitória, mas sabíamos que estávamos perante uma equipa aguerrida", acrescentou o brasileiro ainda sobre o jogo na Póvoa de Varzim.Oliveira, expulso na primeira jornada, está castigado, enquanto, em sentido inverso, Wellington e Paraíba regressam de castigo.