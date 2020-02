Alemão: «Vamos a Faro à procura dos três pontos»

São 13 os pontos que separam Farense e UD Oliveirense na tabela classificativa, mas esse facto não tira confiança aos homens de Oliveira de Azeméis. Apesar de reconhecer o favoritismo dos algarvios, Alemão, lateral dos oliveirenses, assume que o objetivo da equipa é conquistar a vitória.





"O Farense é favorito porque tem feito uma grande temporada, joga com o apoio dos seus adeptos e ocupa o segundo lugar. No entanto, nós temos feito bons resultados e boas exibições, por isso, vamos a Faro à procura dos três pontos para continuarmos com uma boa sequência", afirmou.Destacando que este é o momento ideal para a UD Oliveirense contrariar o mau registo fora de casa, Alemão frisou a importância que o facto de o clube ter regresso ao Carlos Osório teve: "Acredito que estou no meu melhor momento, assim como a nossa equipa. Temos sido um grupo muito forte dentro de campo e isso tem ajudado muito para que nossas qualidades individuais sobressaiam. Desde que voltamos a jogar no nosso estádio, com o apoio dos nossos adeptos, tudo mudou. Sentimo-nos mais confiantes e os bons resultados apareceram".O encontro está agendado para as 17h15 deste domingo.