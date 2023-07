André Santos oficializado na UD Oliveirense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tal comoadiantou na edição de quarta-feira, André Santos é reforço da UD Oliveirense. O médio, de 34 anos, junta-se assim ao plantel de Fábio Pereira, depois de ter passado a segunda metade da última época ao serviço do V. Setúbal, na Liga 3.Já com passagens por vários clubes na sua carreira, bem duas internacionalizações por Portugal, André Santos vai ter apenas a sua segunda experiência na 2.ª Liga, depois de ter acompanhado a descida do divisão ao segundo escalão, em 2017/18.Em Portugal, a UD Oliveirense será o oitavo clube de André Santos, que já representou o Fátima, o U. Leiria, o Sporting, o V. Guimarães, o Arouca, o B SAD e o V. Setúbal.