Anthony Carter revela sonho: «Quero jogar na seleção»

Anthony Carter foi o convidado desta semana do Magazine da Liga SABSEG, onde explicou os condimentos que o ajudam a sentir-se "em casa" em Oliveira de Azeméis."Sinto-me muito feliz aqui, e ainda mais feliz por ajudar a equipa. Estamos num bom momento e claro, estou feliz por fazer golos. Mas o mais importante é mesmo ajudar a equipa, porque são os meus colegas que criam as oportunidades para eu finalizar. Estou feliz por estarmos a conquistar mais pontos e espero que continuemos a crescer", vincou o ponta-de-lança australiano que, este ano, já igualou a marca de golos do ano passado com a Oliveirense e, apesar de destacar que deseja "quebrar o recorde de golos" numa época a nível pessoal - 15 golos em 2016/17, pelo Trofense - voltou a reiterar o maior desejo profissional: "O meu sonho é o mesmo. Quero jogar na seleção, é uma oportunidade. Não é fácil, mas eu quero acreditar que é possível. Só tenho 29 anos e tenho muito mais tempo de carreira, consigo acreditar".Sobre a 2ª Liga, Anthony Carter salientou a caraterística de um "futebol competitivo". "Gosto muito de Portugal e do futebol português. O segundo escalão é mesmo muito difícil e eu gosto assim", disse, referindo o central Luís Rocha, do Santa Clara, como o defesa mais complicado que já enfrentou e o golo ao Moreirense, na temporada passada, como o favorito da carreira: "Fui para dentro com o meu pé direito e rematei com a esquerda, foi incrível na altura"."Acho que vamos melhorar. Entrámos bem em 2024 e acredito que, conquistando pontos, vamos estar bem. Os adeptos estão sempre conosco. Mesmo nos jogos que não correm tão bem estão sempre do nosso lado e demonstram apoio. Isso é o mais importante, nós damos tudo, mas às vezes é difícil. Podemos cair um pouco, mas iremos levantar-nos e disso eu tenho a certeza", terminou Anthony Carter.De facto, a Oliveirense entrou bem em 2024, onde ainda não sofreu qualquer derrota, o que pode continuar na próxima jornada do campeonato, uma receção ao Länk Vilaverdense no Estádio Carlos Osório, encontro onde é favorito à vitória.