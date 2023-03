Anthony Carter suspenso por três jogos após ser expulso frente ao Feirense

Após ser expulso na partida frente ao Feirense, Anthony Carter, avançado da UD Oliveirense, viu ser-lhe aplicado um castigo de três jogos de suspensão. O jogador australiano foi ainda multado em 357 euros.O camisola 9 foi lançado pelo treinador Fábio Pereira na partida em questão aos 82 minutos, vendo depois o cartão vermelho aos 85' na sequência de um lance em que o árbitro André Narciso considerou que Carter agrediu Sidney Lima. O atacante é assim baixa para as partidas frente a Benfica B, Tondela e Nacional.Também expulso na última jornada, o treinador Fábio Pereira foi castigado com um jogo de suspensão e uma coima de 714 euros. "Saiu deliberadamente da área técnica, protestando (contra a equipa de arbitragem), com os braços no ar proferindo as seguintes palavras: "Que mer** é esta? Você são fracos! É esta mer** todas as semanas, vão é para o caral**!", podia ler-se no relatório do árbitro, dado a conhecer esta quinta-feira pelo Conselho de Disciplina da FPF.