Arthur: «A equipa está focada para atingir os objetivos»

Depois do empate frente à Académica, a UD Oliveirense encara o jogo com o Estoril com confiança, tal como explicou o guarda-redes Arthur.





"Conquistámos um ponto importante em casa. Agora, na sexta-feira, temos mais um jogo difícil conta o Estoril. A equipa está focada e a trabalhar de uma forma firme, se formos um por todos e todos por um, conseguiremos conquistar o nosso objectivo neste jogo e na reta final do campeonato, que é sair desta situação", explicou o jovem aos meios do clube.Chegado à formação de Oliveira de Azeméis no início da temporada, o guardião brasileiro conseguiu conquistar a titularidade a Coelho. Na presente temporada, Arthur soma 12 encontros disputados.