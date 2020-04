Bouldini enfrenta meio ano de recuperação depois de operação ao tornozelo

O avançado da Oliveirense Mohamed Bouldini foi operado com sucesso ao tornozelo direito e enfrenta um período de recuperação entre cinco a seis meses, informou o emblema da 2.ª Liga.

"A paragem estipulada pelo departamento clínico liderado pelo Dr. Luís Pinto tem por base o período para debelar a lesão e o momento seguinte para a recuperação da performance física", pode ler-se na nota do clube enviada à agência Lusa.

O marroquino de 24 anos lesionou-se a 18 de janeiro, no empate caseiro diante do Feirense (1-1), e em março foi confirmada uma "rotura no ligamento do tornozelo direito", que necessitaria de intervenção cirúrgica e iria afastar o avançado até ao final da época.

Mohamed Bouldini realizou 18 jogos esta temporada, apontando três golos pela formação de Pedro Miguel, que ocupava o 10.º lugar antes da suspensão do campeonato devido à pandemia da covid-19.