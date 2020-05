Bouldini: «No próximo ano vamos trabalhar para chegar à 1ª Liga»

Tal como vem sendo hábito desde que começou o período de isolamento social, a UD Oliveirense lançou, esta sexta-feira, mais um episódio do programa ‘Passe de Letra’. Desta vez, Bouldini foi um dos convidados.





Apesar de estar a recuperar de lesão e de o seu contrato com a UD Oliveirense terminar no fim da presente temporada, Bouldini não esconde o objetivo de chegar a patamares mais elevados com o clube de Oliveira de Azeméis. "Temos uma grande equipa e também uma excelente equipa técnica. Para além disso, agora temos melhores condições e voltámos ao nosso estádio. No próximo ano vamos trabalhar para chegar à 1ª Liga", explicou.O jogador marroquino deu conta do facto de já estar completamente adaptado à vida em Portugal e explicou em que ponto da recuperação à cirurgia no tornozelo direito se encontra: "Neste momento sinto-me bem, na segunda-feira vou começar os tratamentos. Conto voltar a trabalhar no relvado daqui a dois meses".Bouldini concluiu realçando que olha para o clube como uma segunda família e que o apoio do público desde que o clube voltou ao Estádio Carlos Osório tem sido uma "surpresa".