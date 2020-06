Bruno Vale termina carreira

A UD Oliveirense anunciou, esta quinta-feira, que Bruno Vale decidiu colocar um ponto final na sua carreira de jogador profissional de futebol. O guarda-redes, de 37 anos, termina assim a carreira depois de ter realizado nove jogos na temporada 2019/20.





"Agradecemos toda a dedicação, empenho, profissionalismo, espírito de equipa e amor ao clube demonstrado pelo Bruno Vale. Os seus ensinamentos, boa disposição e atitude serão uma referência para todos nós", podia ler-se no comunicado emitido pelo conjunto de Oliveira de Azeméis. Para além da UD Oliveirense, Bruno Vale representou FC Porto, Estrela da Amadora, UD Leiria, Varzim, V. Setúbal, Belenenses e Apollon Limassol.O internacional português deixou também uma mensagem nas redes sociais: "Foram 28 anos de muitas emoções, boas e más! Tive a honra de poder representar a nossa Seleção Nacional em todos os escalões , de poder jogar e sagrar-me Campeão Nacional com o meu clube do coração, Futebol Clube do Porto, de representar vários clubes em Portugal, tais como, Vilanovense (onde tudo começou), Estrela da Amadora, Leiria, Varzim, Setúbal, Belenenses, e ter tido a experiência mais emocionante da minha carreira a representar o Apollon Limassol do Chipre, onde estive 7 maravilhosos anos, onde me senti motivado, amado por todos, e onde ganhei várias taças e super taças.Neste último ano tive o honra de voltar a uma casa que também foi muito especial para mim e um prazer muito grande puder terminar a minha carreia aqui, um obrigado especial à União Desportiva Oliveirense".A nível de títulos, Bruno Vale conquistou uma Liga Portuguesa, três Taças do Chipre e duas Supertaças cipriotas.