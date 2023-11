Carlos Osório pronto para a vistoria

O Estádio Carlos Osório, casa da UD Oliveirense, vai ao que tudo indica ser aprovado receber o duelo da 10ª jornada da Liga Sabseg, frente ao P. Ferreira, no sábado, depois de uma das barreiras que separa a bancada do relvado ter cedido na receção à U. Leiria, na 8ª ronda. Embora tal ainda esteja pendente de uma vistoria final a realizar nos próximos dias, o emblema de Oliveira de Azeméis já substituiu a barreira em questão e está confiante que os requisitos da comissão técnica de vistorias da Liga vão ser cumpridos na próxima avaliação. Recorde-se que após esta situação, que provocou ferimentos ligeiros em três adeptos, a Liga anunciou a abertura de um processo de inquérito e a realização de vistorias para avaliar as condições de segurança do recinto, que teriam de ser validadas antes do próximo jogo da UD Oliveirense na condição de visitado.