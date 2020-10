Cimentar a boa forma em casa depois de duas vitórias fora e em dia de aniversário

A UD Oliveirense vem de duas vitórias fora, tendo marcado seis golos e concedido somente um, o que resulta da goleada em casa do GD Sesimbra, por 4-1, para a Taça de Portugal, e no triunfo no reduto do candidato à subida, Chaves, na última jornada da 2ª Liga, com dois golos sem resposta.





O repto é, pois, cimentar a boa forma, mas agora no Estádio Carlos Osório... em dia de aniversário. A UD Oliveirense completa neste domingo 98 anos de história e é em Oliveira de Azeméis que a equipa de Pedro Miguel recebe, esta tarde, o Sp. Covilhã, em jogo da 7ª jornada do campeonato. Três pontos separam os da casa (11º lugar) e os forasteiros (17º).