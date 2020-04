Cláudio Silva: «Trabalho para ter uma oportunidade»

Cláudio Silva tem aproveitado a época no Cesarense, equipa satélite da UD Oliveirense, para mostrar trabalho a Pedro Miguel. O ponta-de-lança com formação no clube de Oliveira de Azeméis sonha com oportunidades no conjunto que alinha na 2ª Liga.





"Trabalho para ter a minha oportunidade na equipa principal. Estar na equipa satélite faz-me jogar mais e ganhar consistência, mas claro que quero mais. Com o trabalho que estou a realizar no Cesarense estou a preparar-me para isso. Gosto de ouvir as palavras dos mais experientes, como o Bruno Vale. Já foram novos como eu. Os seus conselhos são muito bons, eles já chegaram onde eu ainda não cheguei", afirmou o avançado, ele que foi um dos convidados da edição desta sexta-feira do programa "Passe de Letra", no Instagram da UD Oliveirense.Natural de Ovar, Cláudio conta também como tem sido vivido o estado de calamidade na cidade vareira: "Não esperava que acontecesse o que está a acontecer aqui. Torna-se difícil sair à rua para respirar ar puro. Até isso já nem é permitido. Ficamos em casa, resguardados."Por outro lado, o atacante faz um resumo do seu dia-a-dia nesta fase de isolamento. "Estou a cumprir o plano de treino que nos é proposto. Sou uma pessoa muito focada e mantenho-me ativo. Felizmente, tenho um terreno grande que me permite trabalhar facilmente. Acordo. Tomo o pequeno-almoço de atleta, com cereais e leite light. Depois, aproveito e vou à elítica. Tenho um almoço reforçado na casa da minha avó, aqui ao lado, aquilo que não troco por nada. Volto a treinar, passo algum tempo com os meus primos, o que, felizmente, ainda é possível", relatou, dizendo igualmente sentir "alguma ansiedade", algo que, frisa, tenta contrariar pensando "noutras coisas" que o alegrem.