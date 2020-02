Coelho prevê viagem à Covilhã: «É preciso concentração acima da média»

São três jogos sem perder, o último dos quais resultou numa goleada de quatro golos sem resposta sobre o Varzim. Para segunda-feira está marcada a deslocação ao Estádio José Santos Pinto, diante do Sp. Covilhã, em partida que encerra a 19ª jornada da 2ª Liga. Coelho fala dos argumentos necessários para voltar da Serra da Estrela com os três pontos.





"O Sp. Covilhã é uma equipa muito organizada, bem trabalhada defensivamente, que nos vai causar muitas dificuldades. Vamos jogar num campo de dimensões curtas e é preciso concentração acima da média", avisou o guarda-redes que tem sido o titular entre os postes.Apesar da derrota do conjunto orientado por Daúto Faquirá na última jornada, frente ao FC Porto B (4-2), o guardião não se deixa enganar e sublinha o "valor" dos leões da serra. "Vem aí um jogo muito difícil, sabemos que é um desafio de grau de dificuldade elevado, contra uma excelente equipa. Eles tiveram um resultado menos conseguido na última semana, mas sabemos o valor deles, também sabemos o nosso, e vai ser um jogo muito bem disputado", aponta.Num momento de forma francamente positivo, a equipa de Pedro Miguel trabalha com desenvoltura. "Sentimo-nos bem. É sempre mais fácil trabalhar em cima de uma vitória. Foi o que aconteceu esta semana. Estamos motivados para conseguir mais uma", concluiu Coelho, numa antevisão disponível no site do clube.A partida está marcada para as 19h45 desta segunda-feira, e será arbitrada por Sérgio Guelho, da Guarda.