Coelho suspenso um jogo por fazer gesto obsceno aos adeptos adversários

O guarda-redes da UD Oliveirense, Coelho, foi suspenso por um jogo pelo Conselho de Disciplina, por ter feito gesto obsceno, na Covilhã, no encontro anterior ao última jornada.





O gesto terá acontecido logo após o penálti convertido por Kukula, que daria a vitória aos serranos (1-0). "Aos 72 minutos de jogo, o guarda-redes da UD Oliveirense, de nome Coelho, fez o gesto conhecido, vulgarmente, por 'pirete', que consiste em exibir o dedo médio da mão com os restantes fechados, dirigido para as bancadas poente 2 e 3, onde estavam os adeptos do Sp. Covilhã", lê-se no relatória do delegado da Liga, Carlos Carmo.O Sp. Covilhã também foi multado porque, em resposta, os seus adeptos proferiram "impropérios" ao guarda-redes.