Comitiva da UD Oliveirense visita seleção feminina do Japão

Kazu Miura, Duarte Duarte e Nuno Silva, jogadores da UD Oliveirense, deslocaram-se esta tarde a Braga para visitar a Seleção Feminina do Japão, que se encontra em estágio de preparação para o Mundial de futebol feminino, que irá ser disputado no mês de julho, na Austrália e Nova Zelândia.A comitiva da formação de Oliveira de Azeméis, liderada pelo avançado japonês de 56 anos, deu assim as boas vindas à visita da seleção nipónica em Portugal.De referir que a seleção japonesa vai defrontar Portugal num jogo de preparação que está agendado para esta sexta-feira, pelas 17h30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.