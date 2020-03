Covid-19: Oliveirense disponibiliza pavilhão para ser hospital de campanha

A UD Oliveirense anunciou, em nota oficial nas redes sociais, ter disponibilizado o Pavilhão Salvador Machado, onde habitualmente jogam as suas equipas de Basquetebol ou Hóquei em Patins, para se tornar um hospital de campanha, caso seja necessário. O emblema de Oliveira de Azeméis, presidido por Horácio Bastos, junta-se assim ao combate à pandemia do coronavírus.





"A União Desportiva Oliveirense disponibilizou o Pavilhão Dr. Salvador Machado em Oliveira de Azeméis para a instalação de um eventual hospital de campanha. A infraestrutura pode também ser utilizada para outros fins, de acordo com as necessidades da Direção Geral de Saúde e do Município da cidade, para fazer face ao problema sanitário atual. Esta medida tomada pela direção do clube presidido por Horácio Bastos visa fazer face à pandemia do COVID-19. Estamos sempre dispostos a ajudar", refere a UD Oliveirense.