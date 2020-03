Difícil segurar Sérgio Ribeiro

Se lhe faltavam golos, ei-los. Sérgio Ribeiro estreou-se a marcar esta temporada, diante do FC Porto B, e tomou-lhe o gosto, já que na jornada seguinte voltou a faturar perante o Estoril. Estes tentos chamaram ainda mais a atenção para o camisola 12 da UD Oliveirense, ele que já brilhava no capítulo das assistências, sendo um dos jogadores com mais passes para golo da 2ª Liga.





O protagonismo que reclamou para si nestas últimas partidas, somado aos bons desempenhos que têm marcado o resto da época a nível individual, fizeram aumentar a observação por parte de alguns clubes ao destro que, mais confortável a jogar no meio, tem sido utilizado na ala esquerda do ataque e, como dá para ver, com sucesso.O país onde o interesse parece ser mais acentuado é a Roménia, tendo já sido realizadas sondagens por Sérgio Ribeiro. Recorde-se que o médio-ofensivo, de 24 anos, esteve também perto da saída no último mercado de verão e o tema renovação de contrato arrastou-se na altura durante várias semanas face à cobiça de vários emblemas.Na sua terceira época ao serviço do emblema de Oliveira de Azeméis, Sérgio Ribeiro, do meio-campo para a frente, já jogou em todas as posições menos as de médio-defensivo e ponta-de-lança. Com efeito, Pedro Miguel já utilizou o jogador formado no FC Porto a 8, a 10 e nas duas faixas do tridente ofensivo. O criativo está a quatro jogos de completar uma centena de desafios na 2ª Liga e venceu a prova, em 2015/16, pelo FC Porto B. Na formação foi campeão nacional de iniciados e juniores pelos dragões e representou Portugal no Torneio de Toulon, em 2016. Ainda tem muita margem na carreira para sonhar com outros palcos. Desde logo, a estreia no escalão principal.jogos na 2ª Liga conta o médio-ofensivo ao serviço de FC Porto B, V. Guimarães B e UD Oliveirense. A centena está mesmo ali…desafios com a camisola dos de Oliveira de Azeméis na sua 3ª época no clube. Tem 5 golos marcados.