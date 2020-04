Dionathã: o futebolista que também é criador de gado

Dionathã chegou a Oliveira de Azeméis no último dia do mercado de inverno e ainda não teve oportunidade de se estrear pela UD Oliveirense. À conversa no direto do Instagram do clube, 'Passe de Letra', o extremo fez uma revelação com alguma curiosidade.





"Sim, gosto muito de bichos, de animais. Sou natural do interior do Brasil e gosto de criar gado, por exemplo, cavalos", contou o jogador formado no Grémio. Longe da mulher e do filho nesta fase de pandemia, Dionathã também não esconde essas dificuldades."É muito difícil. Sou alguém muito presente na família. É para o meu bem e para o bem deles. Só o facto de poder falar com eles todos os dias deixa-me mais tranquilo e mais feliz. Sinto-me bem e tranquilo em Oliveira de Azeméis. É uma cidade pequena e bonita", disse ainda.