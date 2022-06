Duarte Duarte e a renovação: «Era o desfecho mais desejado por mim e pelo clube»

Confirmada a renovação com a UD Oliveirense, Duarte Duarte não escondeu a satisfação por continuar a representar a formação de Oliveira de Azeméis no regresso do clube à 2ª Liga."Este era o desfecho mais provável e mais desejado por mim e pelo clube. É o culminar de uma boa época minha e julgo que correspondi às expectativas do clube e dos adeptos", começou por dizer o extremo, aos meios do clube, antes deixar uma promessa: "Prometo ainda mais empenho do que na época passada. A exigência vai aumentar, porque a 2º Liga tem uma competitividade maior. Prometo dar o máximo em todos os treinos e jogos. Se tiver um rendimento aproximado ao que tive na Liga 3, isso seria um sonho."O jogador de 34 anos aproveitou também a ocasião para fazer um balanço da época transata. "Foi quase perfeita e correu muito bem a todos os níveis. Superámos as expectativas. Sabiamos apenas que íamos dar o máximo, que iamos colocar empenho em todos os jogos. Como se acabou por comprovar, fizemos as coisas de forma quase perfeita e terminámos com a subida e com o regresso da UD Oliveirense à 2ª Liga", afirmou.Duarte Duarte concluiu a sua mensagem com algumas palavras dirigidas aos adeptos: "Espero que continuem a comparecer no estádio porque ajudam-nos bastante e são muito importantes para conseguirmos resultados melhores e fazermos mais uma grande época."