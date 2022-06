Duarte Duarte renova com a UD Oliveirense

A UD Oliveirense anunciou, este domingo, ter chegado a acordo com o extremo Duarte Duarte para a renovação do contrato que ligava as duas partes, garantindo assim a continuidade do experiente jogador na época de regresso à 2ª Liga.Com 34 anos, Duarte Duarte é elemento mais experiente de um plantel da UD Oliveirense dominado pela juventude. Apesar da idade, o extremo terminou a época passada como o jogador mais utilizado por Fábio Pereira, tendo sido o terceiro melhor marcador da equipa, com sete golos, aos quais somou ainda duas assistências.Naquela que é a sua segunda passagem pelo clube de Oliveira de Azeméis, Duarte Duarte regressa à 2ª Liga, onde já tinha jogado ao serviço da UD Oliveirense em 2013/14, na altura por empréstimo do P. Ferreira.