Dupla aguarda nova proposta de renovação

A cerca de duas semanas de terminarem contrato, Sérgio Silva e Sérgio Ribeiro aguardam por nova proposta para renovar, uma vez que o convite inicial formulado pela SAD não foi do agrado nem do capitão, nem do médio-ofensivo. Em todo o caso, a vontade de ambos é continuar. O defesa-central, nascido e criado em Oliveira de Azeméis, não conheceu outro clube na carreira. Quanto ao jogador formado no FC Porto, cumpriu a terceira época no clube e tinha marcado nos dois jogos antes da suspensão do campeonato.