Dupla japonesa busca afirmação

Contratados em janeiro, Kazuya Onohara e Obi foram dois jovens japoneses em quem a SAD que Akihiro Kin assumiu em dezembro apostou.





Ainda nos primeiros meses de adaptação a uma nova realidade futebolística, o médio, que também pode alinhar a lateral, e o avançado (para além da japonesa, apresenta nacionalidade nigeriana) ainda têm muito caminho pela frente para figurarem nas principais opções do técnico Pedro Miguel.O primeiro, que chegou proveniente do Renofa Yamaguchi, fez quatro minutos contra o Varzim, enquanto o segundo ainda aguarda a sua estreia, ele que veio oriundo do Iwaki.