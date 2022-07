Eleições da UD Oliveirense adiadas pela segunda vez

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Assembleia-Geral Ordinária Eleitoral da UD Oliveirense, que teria lugar esta sexta-feira, dia 1, foi anulada, uma vez que não foi apresentada qualquer lista ao clube para as eleições. Os oliveirenses convocaram, assim, um novo ato eleitoral, para o dia 13 de julho.Apesar da vontade inicial de deixar a liderança, o atual presidente, Horácio Bastos, à frente do clube desde 2016, admitiu hoje à Lusa uma nova recandidatura no próximo ato eleitoral em 13 de julho, depois de dois atos eleitorais para os quais não foram apresentadas alternativas.O emblema que regressa na próxima época à II Liga portuguesa de futebol, cuja gestão está a cargo de uma Sociedade Anónima Desportiva, contempla ainda equipas de hóquei em patins, basquetebol e ciclismo nas principais competições nacionais.