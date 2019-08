Empréstimo bancário aprovado por unanimidade

Os sócios da Oliveirense aprovaram por unanimidade a constituição de um empréstimo bancário para financiar as obras no Estádio Carlos Osório, que se prevêm concluídas em outubro, para nessa altura a equipa principal voltar a jogar no seu estádio.





Para além deste ponto principal, foi também aprovada a criação da secção de Natação, juntando-se às de Futebol, Hóquei em Patins, Basquetebol e Ciclismo. O sócio José Pedro será o responsável por esta nova secção. Por outro lado, foi ainda votado um voto de louvor às secções de Hóquei em Patins e Basquetebol pela conquista dos quatro títulos nacionais da última época.