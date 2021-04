Época chega ao fim para Jorge Teixeira

Jorge Teixeira, avançado da UD Oliveirense, não vai voltar a jogar na presente temporada. O jogador, de 21 anos, sofreu uma rotura do menisco do joelho esquerdo e vai ser operado nos próximos dias, não estando assim à disposição do técnico Raúl Oliveira.





A perda de Jorge Teixeira é um duro golpe para os oliveirenses, já que o brasileiro é o melhor marcador da equipa, com sete golos. Para além de Jorge Teixeira, a equipa de Oliveira de Azeméis tem ainda Rui Dabó, Ricardo Tavares e Lamine na lista de jogadores com lesões de longa duração.No plano oposto, Pedro Bortoluzo deve voltar à ação dentro de duas semanas. O avançado está a contas com uma fascite plantar e é esse o tempo que precisa para recuperar. Entretanto, Raniel já treina de forma condicionada e deve estar apto para o próximo jogo.