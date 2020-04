Estádio Carlos Osório serviu de terapia a Paraíba

Paraíba, ao contrário dos seus colegas de equipa, foi frequentemente ao Estádio Carlos Osório durante este período de isolamento social, isto em virtude da necessidade de fazer tratamento a uma lesão da qual já recuperou.





"O tratamento à minha lesão foi muito bom, já estou completamente recuperado. Confesso que até me sabia bem ir ao estádio para também não estar sempre em casa. Só é pena o campeonato ter parado, mas quando voltarmos vou poder trabalhar com os meus colegas", disse o médio aos meios do clube.