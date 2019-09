Fabinho: «Conquistar os primeiros três pontos em casa»

Chegou a Oliveira de Azeméis a dias do início da época oficial, mas já se sente muito confortável no seio da equipa de Pedro Miguel. Fabinho estreou-se a marcar na vitória, da última jornada, no terreno do Casa Pia. "Estou bem e sinto-me cada vez melhor. Não fiz pré-época mas estou a adaptar-me ao clube e aos meu colegas de equipa. Estou a jogar e contente pelo golo, por isso, só tenho de continuar a trabalhar com empenho e vontade", afirmou o médio.





Amanhã há receção ao FC Porto B e Fabinho projeta a partida, onde a Oliveirense vai procurar a primeira vitória caseira. "É uma equipa difícil, que joga bem, tem jovens de muita qualidade mas nós queremos dar seguimento à vitória e conquistar os primeiros três pontos em casa", antecipou.Apesar do triunfo diante do Casa Pia, o número 27 não quer que haja relaxamentos. "Estávamos a precisar e já merecíamos a vitória noutros jogos. Chegou agora e temos de continuar neste caminho. Não podemos relaxar, temos de continuar a vencer", sustenta ainda.