Fabinho: «Mau início matou as nossas inspirações»

Depois do triunfo frente ao FC Porto B, o primeiro fora de portas num período de quase três meses, a UD Oliveirense encara o resto da época com confiança, tal como explicou Fabinho.





"A vitória fora serviu para mostrarmos que não fazemos bons resultados apenas em casa. Nas primeiras jornadas conseguimos poucos pontos e esse mau início matou as nossas aspirações de estarmos na luta pelos primeiros lugares. No entanto, atendendo à qualidade do nosso futebol, podíamos estar mais acima na tabela", começou por afirmar, em declarações a Record, o médio do conjunto de Pedro Miguel.Sublinhando que a equipa gostava de manter o ‘título’ de melhor ataque do campeonato até ao final da prova, o camisola 27 dos oliveirenses destacou a importância da chegada dos investidores japoneses ao clube. "A entrada dos investidores foi importante e deu-nos melhores condições. O clube está estabilizado na 2ª Liga há algum tempo e os investidores podem ajudar-nos a dar o próximo passo. Este ano já não é possível, mas nos próximos anos queremos lutar pela subida de divisão", salientou Fabinho, que concluiu assumindo que o regresso ao Carlos Osório trouxe "confiança à equipa".Chegado à UD Oliveirense proveniente do Famalicão, Fabinho assume que o principal motivo que o levou a aceitar o projeto do clube foi a vontade de jogar com mais regularidade. "No ano passado, no Famalicão, fiz cerca de 20 jogos, mas a maior parte deles foi na condição de suplente utilizado. Quis vir para cá para mostrar que tenho qualidade e para me valorizar. Tenho feito golos e assistências e as coisas estão a correr-me bem", afirmou o médio. Recorde-se que, em Oliveira de Azeméis, Fabinho reencontrou Pedro Miguel, treinador com quem trabalhou durante dois anos no Feirense.