Fabinho: «Nunca na vida imaginei ter de estar fechado em casa»

Fabinho foi um dos convidados da segunda edição do "Passe de Letra", rubrica na qual a UD Oliveirense dá a conhecer aos adeptos a rotina dos jogadores durante o período de isolamento social.





O médio começou por dizer que toda esta situação o deixa preocupado. "Nunca na minha vida imaginei ter de ficar fechado. Claro que o importante é que o vírus desapareça, mas esta situação vai ter implicações na economia do país, no contrato dos jogadores e nos clubes em geral", afirmou.Revelando que tem tentado manter as rotinas que tinha antes da quarentena e assumindo que tem saudades de partilhar as boleias para o treino com Bruno Vale, Ricardo Tavares, Filipe Gonçalves e Sérgio Ribeiro, Fabinho deu a conhecer as atividades que tem realizado em casa: "De manhã faço o treino que a equipa técnica nos mandou. À tarde vejo séries e filmes para manter a cabeça ocupada. Para além disso, e tendo nós mais tempo livre, as tarefas domésticas servem para ocuparmos o tempo".O camisola 27 dos oliveirenses concluiu fazendo um balanço da temporada a nível individual e coletivo. "Sinto que tenho vindo a progredir ao longo da temporada e que as coisas me estão a correr cada vez melhor. O início não foi fácil para a equipa, mas o regresso aos Carlos Osório foi fundamental para nós. Ganhámos mais motivação e o desempenho melhorou bastante", vincou.