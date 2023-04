Fábio Pereira: «A última vitória dá-nos uma tranquilidade maior para esta ponta final»

Depois do regresso aos triunfos na visita ao Nacional, que colocou um ponto final numa série de seis jogos sem vencer, a UD Oliveirense recebe o Farense num cenário de maior conforto, como admitiu o técnico Fábio Pereira, na antevisão à partida."Foi importante termos ganho o último jogo, porque dá-nos uma tranquilidade maior para esta ponta final do campeonato", começou por dizer o treinador, aos meios do clube, perspetivando dificuldades frente aos algarvios. "Temos ainda sete finais para disputar e a primeira é contra um candidato assumido à subida de divisão, que dispensa apresentações, com um plantel muito forte, recheado de soluções e jogadores que fazem a diferença. Já jogamos contra eles na 1.ª volta e sentimos que o resultado foi injusto para nós."Encarando o próximo duelo com otimismo, Fábio Pereira destaca a vontade de voltar a vencer no Carlos Osório. "Vamos lutar pelos três pontos com as nossas armas, porque queremos voltar a dar alegrias aos nossos adeptos. Espero que a última vitória seja um tónico para voltar a ganhar em casa, até porque os triunfos dão confiança ao trabalho diário. Sinto os jogadores preparados, motivados e quem entrar vai dar o seu melhor e cumprirá a estratégia para o jogo", finalizou.A UD Oliveirense recebe o Farense na sexta-feira, pelas 18 horas.