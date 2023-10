Fábio Pereira, a visita ao Nacional e o "voltar a casa": «Tem sempre essa motivação»

Fábio Pereira está ciente das dificuldades que a visita à Madeira, para defrontar o Nacional, representam para a sua equipa, mas o treinador da Oliveirense também afirmou que tem uma "motivação" especial para o encontro, que significa um regresso a casa."É sempre uma motivação especial disputar jogos contra os madeirenses, para mim tem essa motivação que é voltar a casa. Mas o objetivo é sempre o mesmo, encarar com o máximo de seriedade e impor as nossas ideias durante o jogo. Sermos pressionantes, criarmos oportunidades para podermos finalizar, e é com esse objetivo que vamos à Madeira", salientou o técnico de 44 anos, que já treinou o União da Madeira durante duas temporadas.Sobre a jornada em si, Fábio Pereira sabe do "bom momento" do Nacional e elogia o apoio dos adeptos madeirenses à sua equipa. "Sabemos o que vamos encontrar, é um ambiente difícil, sempre com bastante adeptos a apoiar a equipa da casa. É também um ambiente diferente, mas vimos de boas exibições. Sabemos que uma vitória pode manter-nos no primeiro terço da classificação", disse, prevendo um "jogo disputado", onde espera que a sua equipa seja "mais forte" e regresse "às vitórias"."Vamos manter os pés bem assentes na terra, porque foram três jogos contra candidatos e demos uma resposta positiva. Penso que, no último jogo contra o Santa Clara, demos uma resposta muito capaz e procuramos sempre o melhor resultado possível. Queremos rectificar alguns pormenores", conclui o técnico da formação de Oliveira de Azeméis, notando os "jogadores experientes" do Nacional.A Oliveirense visita o Nacional, às 11h00 deste sábado, para a 7ª jornada da 2ª Liga.