Fábio Pereira antevê Farense: «Vamos à procura de um bom resultado»

Na antevisão ao encontro da UD Oliveirense com o Farense, o técnico Fábio Pereira admitiu esperar dificuldades frente a um adversário que está perto do topo da tabela."Vamos defrontar um adversário que tem feito um início de época muito bom e que está no terceiro lugar da tabela. Antevemos um jogo muito competitivo, de grau de dificuldade muito elevado. É um daqueles jogos que gostamos de jogar, a equipa está bem identificada com o adversário e com o que vai encontrar em Faro. Vamos à procura de um bom resultado e isso significa conquistar os três pontos", disse considerando que a sua equipa "está consciente do que pode fazer e o processo está cada vez mais assimilado. Podemos ganhar a qualquer adversário."A UD Oliveirense visita o Farense este domingo, pelas 14 horas.