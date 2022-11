Fábio Pereira antevê Santa Clara: «A vitória é o único resultado que nos interessa»

Consciente de que a situação da UD Oliveirense não é a melhor na Allianz Cup, depois de ter somado só um ponto nos primeiros dois jogos, o técnico Fábio Pereira garante que a equipa continuará lutar pelo apuramento enquanto for matematicamente possível."Será mais um jogo numa competição em que, para passarmos à fase seguinte, as contas não são fáceis. Temos deslocação difícil a casa de uma equipa da 1.ª Liga, mas são jogos destes que nos dão traquejo enquanto equipa e precisamos de jogar contra adversários destes nesta fase de forma a prepararmos o regresso ao campeonato e aí voltarmos às vitórias", disse o treinador, aos meios do clube, antes de sublinhar: "Enquanto matematicamente for possível, vamos lutar pelos três pontos e por uma possível passagem à fase seguinte."Depois de ter jogado no sábado frente ao Feirense, a turma de Oliveira de Azeméis volta a competir três dias depois, numa prova que tem visto muitas equipas passarem longos períodos sem jogar, situação que não passou em claro a Fábio Pereira: "Tivemos um calendário que não nos foi favorável, porque temos tido pouco tempo de recuperação numa prova com uma fase de grupos que tem tanto tempo disponível."Ainda assim, o técnico mantém a confiança numa boa prestação. "Encaramos o jogo com otimismo e os jogadores que entrarem vão dar tudo para honrar a camisola. A vitória é o unico resultado que interessa. O Santa Clara é uma equipa forte e que anda está na luta pelo apuramento, mas vamos tentar com os nossos argumentos, impor a nossa ideia de jogo, ser mais felizes na hora da finalização, tentar corrigir algumas situações e também fazer com que alguns jogadores se mostrem um pouco", disse, concluindo: "Jogar contra uma equipa de 1.ª Liga é sempre motivador e queremos jogar jogos destes porque sentimos que podemos crescer nestes jogos."A UD Oliveirense defronta o Santa Clara esta terça-feira, pelas 20h45.