Fábio Pereira antevê Tondela: «Esperamos ser mais eficazes do que temos sido nos últimos jogos»

Antes do embate com o Tondela para a Liga Sabseg, o técnico Fábio Pereira, da UD Oliveirense, voltou a lamentar o desfecho da eliminatória com o Nacional, na Taça de Portugal, que terminou com derrota no prolongamento da turma de Oliveira de Azeméis."A equipa sentiu frustração pela eliminação da Taça de Portugal, porque o resultado não corresponde ao que se passou, principalmente nos 90 minutos e enquanto o jogo teve 11 jogadores para cada lado. Até lá, fomos claramente a melhor equipa, que jogou melhor, que teve várias oportunidades para marcar, mas não fomos eficazes. Devíamos ter materializado os 'golos cantados' que tivemos. Queríamos continuar na prova, mas não foi possível", disse o técnico, virando depois a atenção para o regresso à 2ª Liga."O foco está agora no regresso ao campeonato, contra uma equipa forte, muito bem orientada, que sofre poucos golos e permite poucas ocasiões ao adversários. Vamos tentar implementar a nossa ideia de jogo, a nossa matriz de querer jogar e assumir o jogo, esperando obviamente ser mais eficazes do que temos sido nos últimos jogos. O problema não tem estado na construção de ocasiões, mas sim na finalização. Temos de ser melhores aí e se isso acontecer penso que teremos reunidas todas as condições para conquistar pontos e, preferencialmente, a vitória", frisou.Embora reconheça que esta será uma semana atípica, com jogo a meio da semana, Fábio Pereira encara isso como uma oportunidade para a sua equipa: "É uma semana diferente, com um tempo de recuperação inferior, mas é igual para as duas equipas. Temos de preparar o jogo da melhor maneira nestes dois dias, tendo a consciência da importância de conquistar pontos. Os jogadores estão frustrados por os resultados não estarem a acompanhar o nível exibicional e queremos corrigir isso. Queremos jogos para conquistar pontos e conquistar vitórias. Esta semana temos duas oportunidades para subir na tabela classificativa."A UD Oliveirense visita o Tondela esta quarta-feira, pelas 20h30 horas.