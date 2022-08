Fábio Pereira: «As vitórias dão sempre confiança»

No lançamento da partida da 2ª jornada, frente ao Vilafranquense, no domingo, o técnico Fábio Pereira admitiu a importância de crescer sobre vitórias, embora garanta que a UD Oliveirense não esteja presa aos sucessos passados e já só pensa no que está para vir."As vitórias dão sempre confiança e arrancar com uma vitória é sempre importante, mas esse jogo já está para trás e o foco foi preparar da melhor forma o jogo com o Vilafranquense", começou por dizer o treinador, aos meios do clube, antes de continuar: "Temos de dar seguimento ao trabalho que temos vindo a fazer e encarar este jogo com otimismo e confiança. Sabemos das nossas possibilidades e capacidades perante as adversidades."Nesse sentido, Fábio Pereira promete uma equipa pronta para o desafio no domingo. "A equipa está confiante, motivada e preparada, consciente do grau de dificuldade, naquilo que pode fazer e na sua ideia de jogar. Temos a expectativa de conseguir uma boa exibição e conquistar pontos. Todos os jogos vão ser competitivos e difíceis. Arrancámos bem, mas agora é outro jogo, contra uma equipa bastante forte, bem organizada e bem orientada", concluiu.A UD Oliveirense visita o Vilafranquense no domingo, pelas 15h30.