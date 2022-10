Fábio Pereira contesta arbitragem: «O prolongamento fica marcado por algumas decisões absurdas»

A primeira vitória caseira conseguida pelo Nacional foi alcançada na terceira eliminatória da Taça de Portugal. Os madeirenses venceram após prolongamento, num embate em que os homens da Oliveirense contestaram a arbitragem de Flávio Lima (Lisboa), nomeadamente, no lance que deu origem a um penálti que os madeirenses marcaram e fecharam o resultado (3-1), após prolongamento."Os primeiros 45 minutos, penso que foram de sentido único, com a Oliveirense a carregar constantemente no último terço do campo e criando várias oportunidades, mas infelizmente não fomos eficazes no momento da finalização. Na segunda parte, o jogo repartiu-se mais, mas sempre com uma capacidade ofensiva sempre maior da minha equipa. A haver um vencedor nos 90 minutos, teríamos de ser nós. Depois, no prolongamento, fica marcado por algumas decisões absurdas, pois não sei se as regras do futebol se alteraram ou não, mas se calhar alteraram-se algumas… acabamos por não sermos felizes no resultado final, que é completamente injusto", disse Fábio Pereira. Depois, explicou a sua visão do lance que deu origem ao terceiro golo nacionalista: "O lance que deu origem ao terceiro do golo Nacional, tem um jogador a ser assistido junto ao quarto árbitro e este permitiu a entrada do jogador e este intercetou a bola, e consequentemente, deu origem ao terceiro golo do Nacional e acabou por matar a partida. É uma regra do jogo que só pode ter sido alterada de certeza absoluta…". Quando confrontado com o facto de o quarto árbitro ter autorizado a entrada de Danilovic: "Independentemente de o juiz ter dado sinal ou não para o jogador entrar, a bola está jogável junto à lateral e ele dá três passos e recupera a bola. Não pode, pois, as leis não permitem fazer. A bola teria de estar a ser jogada em outra zona, que não aquela para ele poder dar autorização de entrada".O treinador do Nacional, Filipe Cândido, esteve na sala de imprensa e falou sobre a vitória da sua equipa, a primeira conseguida na Choupana, bem como, sobre o lance que deu origem ao penálti. "Queríamos muito ter vencido nos 90 minutos e pelo que aconteceu seria justo se isso tivesse acontecido. Defrontamos uma equipa com jogadores de qualidade e prepararam bem o jogo. Fomos felizes como chegámos ao golo na primeira parte e depois tivemos alguns problemas em termos defensivos. Mérito do adversário que até poderia ter chegado ao empate. Na segunda parte, fizemos alguns ajustes e poderíamos ter acabado com o jogo, tendo dois remates ao poste. Cometemos dois erros e a Oliveirense igualou o jogo. No prolongamento, tivemos energia para sermos uns justos vencedores. É uma vitória dedicada aos nossos adeptos", disse o líder alvinegro.Sobre a contestação da equipa de Oliveira de Azeméis: "Tínhamos um jogador fora de campo, pedimos ao árbitro para entrar e ele entrou numa zona já no meio campo defensivo. O árbitro permitiu a entrada, talvez o adversário não tenha reparado e nós de forma justa tiramos proveito dessa situação. Não podemos fazer nada, são decisões do árbitro e se calhar já tivemos mais infelicidades do que felicidades. Já estávamos a ganhar, mas se calhar, esse golo matou a partida. A arbitragem não tenho nada a dizer, mais uma vez, foi um lance e o adversário pode não estar feliz com tal".