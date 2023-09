Fábio Pereira e a estreia na Taça de Portugal: «Encarar o jogo com máxima responsabilidade e seriedade»

Depois de um excelente arranque de campeonato, a UD Oliveirense estreia-se este domingo na Taça de Portugal, com uma visita ao terreno do Benfica Castelo Branco (B.C. Branco), formação que milita atualmente no Campeonato de Portugal. Recusando que haja favoritos num jogo a eliminar, o técnico Fábio Pereira espera dificuldades."É uma competição diferente e para nós será o primeiro jogo na Taça de Portugal. É um desafio importante, gostamos de disputar esta prova, com características distintas por ser a eliminar e onde todas as equipas entram em pé de igualdade", começou por dizer, antes de perspetivar o encontro: "Vamos defrontar o B.C. Branco, um adversário do Campeonato de Portugal, mas será um jogo difícil e disputado, porque as equipas de divisões inferiores aproveitam bem a motivação extra de defrontar formações de escalões superiores, podendo transcender-se e causar surpresas, que todos os anos acontecem."Dessa forma, Fábio Pereira deixa a garantia: "Vamos encarar o jogo com máxima responsabilidade e seriedade. Queremos muito passar à próxima eliminatória, mas vamos respeitar o B.C. Branco. Na Taça de Portugal não há favoritos e temos de fazer um jogo muito competente para seguir em frente."Além disso, o técnico relembrou que muito atletas do plantel da UD Oliveirense já estiveram na mesma situação que os jogadores do B.C. Branco. "Temos muitos jogadores que já jogaram em escalões inferiores e que tiveram oportunidade de defrontar adversários de Ligas superiores, portanto sabemos o que vamos encontrar. Estão motivados e o favoritismo mostra-se dentro do campo. Queremos fazer um bom jogo e voltar às vitórias, porque estamos há dois encontros sem ganhar", finalizou.A UD Oliveirense defronta o BC Branco este domingo, pelas 15 horas, em jogo da 2.ª eliminatória da Taça de Portugal.