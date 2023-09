Fábio Pereira e a missão frente ao Ac. Viseu: «Dar sequência ao bom futebol praticado»

Depois de ter iniciado a campanha na Liga Sabseg com três triunfos, a UD Oliveirense perdeu o registo imaculado com a derrota frente ao Torreense antes da paragem para os compromissos das seleções. No lançamento da partida frente ao Ac. Viseu, o técnico Fábio Pereira considerou que o interregno competitivo foi positivo para a equipa."Foi bom este período de paragem, deu tempo para recuperar do ponto de vista emocional de um jogo em que sentimos que podia ter tido um resultado diferente, mas onde as condicionantes da partida acabaram por não permitir que isso acontecesse", começou por dizer o treinador, em declarações aos meios do clube, antes de garantir: "Essa página já está virada e temos de seguir em frente."Em relação ao próximo adversário, Fábio Pereira teve um discurso bastante elogioso. "Tivemos duas semanas para preparar o jogo com o Ac. Viseu e sabemos da dificuldade que vamos encontrar no duelo de domingo, contra um adversário muito forte, um candidato à subida de divisão, com grande orçamento, grandes jogadores e bem orientado. Sabemos que vai ser um jogo entusiasmante do principio ao fim", referiu, mostrando-se otimista num bom desfecho."Cabe-nos dar sequência ao bom futebol que temos apresentado e seguir o nosso caminho, procurar amealhar o máximo de ponto nesta fase inicial. Queremos fazer da nossa casa uma fortaleza e vamos dar tudo para ganhar. A equipa está motivada e os jogadores focados e confiantes", concluiu.A UD Oliveirense recebe o Ac. Viseu este domingo, pelas 11 horas.