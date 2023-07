Fábio Pereira e a nova época: «A expectativa é sempre fazer melhor do que na anterior»

Uma semana depois do arranque da preparação para a nova época, Fábio Pereira, técnico da UD Oliveirense, falou aos meios do clube sobre os primeiros dias de trabalho e as expetativas para 2023/24.A formação oliveirense começou os trabalhos de campo com um número reduzido de jogadores, mas o treinador afirmou estar "muito satisfeito com o desempenho dos que cá estão". "Sentimos os jogadores empenhados em atingir rapidamente bons níveis em termos físicos e temos aproveitado, essencialmente essa semana, para trabalhar nesses aspetos", disse o técnico, que já soma mais de 70 jogos à frente da equipa.O treinador, de 44 anos, revelou estar à espera de realizar um campeonato "tranquilo", mas assume que tem a expectativa de alcançar um desempenho ainda melhor que em 2022/23. "A expectativa é sempre fazer melhor do que na temporada anterior. Esperamos que, no final, possamos ter mais pontos e possamos estar numa posição mais alta", completou.Apesar disso, o técnico reconheceu a exigência que se perspetiva para a nova edição da Liga Sabseg. "Os jogos vão ser muito competitivos, com adversários muito fortes e com grandes orçamentos", referiu, antes de garantir que a sua equipa vai à luta com a mesma "humildade e capacidade" dos últimos anos.Já com várias saídas confirmadas, Fábio Pereira fez questão de agradecer aos jogadores que entretanto deixaram o plantel da UD Oliveirense. "Uma ressalva para agradecer aos jogadores que saíram pelo desempenho que tiveram. Muitos acabaram por terem soluções muito vantajosas, em termos financeiros, nas carreiras deles. É para isso também que trabalhamos, para proporcionar evolução na carreira dos jogadores", disse.Ainda sobre a saída de peças da equipa, Fábio Pereira explicou as diferentes situações que fizeram o clube de Oliveira de Azeméis perder alguns jogadores. "A maior parte do nosso plantel está com propostas de trabalho muito boas que, em alguns casos, em termos financeiros não conseguimos acompanhar. Noutros, optamos por libertar alguns jogadores que entendíamos que não se enquadravam no projeto. Noutros, a proposta era irrecusável para a SAD, com algumas vendas interessantes em termos financeiros", abordou o técnico.Relativamente à construção do plantel, o treinador afirmou que a direção e a equipa técnica estão "a trabalhar para completar o plantel o mais rapidamente possível", lembrando que o clube passou por um processo "semelhante no ano passado".