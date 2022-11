Fábio Pereira e a receção ao Ac. Viseu: «Não esperamos facilidades»

Depois da derrota em Faro, a UD Oliveirense regressa ao Estádio Carlos Osório para defrontar o Ac. Viseu, equipa que atravessa um bom na Liga Sabseg. Ainda assim, o técnico Fábio Pereira espera regressar às vitórias e continuar invencível no seu reduto."Sabemos que o adversário está em bom momento em termos de resultados, em subida na tabela, que é uma equipa agressiva, aguerrida e com bons valores individuais. Não esperamos facilidades, mas temos muita confiança no que temos trabalhado e que vamos manter a invencibilidade no Carlos Osório. Queremos voltar às vitórias e nada melhor que ter o apoio dos nossos para o conseguir", disse o treinador, aos meios do clube, lamentando as baixas na equipa provocadas pelo jogo com o Farense"Vimos de um jogo dificil, que deixou-nos com algumas mazelas e jogadores de fora. O Rodrigo [Borges] está fora por castigo num lance igual a tantos outros. O Duarte Duarte, devido a um lance que deveria ter sido vermelho direto, ficou condicionado toda a semana e dificilmente vai conseguir jogar. São jogadores importantes, muito utilizados e influentes no grupo. Sem poder contar com eles, a semana de trabalho é mais difícil, mas todos os outros trabalham nos limites e dão a vida por uma oportunidade", ressalvou, antes de terminar: "A equipa confiante no seu nivel exibicional e que os resultados vão começar a pender em nosso favor."A UD Oliveirense recebe o Ac. Viseu este sábado, pelas 18 horas.