Fábio Pereira e a receção ao Trofense: «Equipa está focada em conquistar os três pontos»

Depois de duas derrotas consecutivas em jogos fora de casa, a UD Oliveirense está de volta ao Carlos Osório para receber o Trofense, em jogo da 4ª jornada da Liga Sabseg. Na antevisão à partida, Fábio Pereira reforçou a vontade da equipa em regressar às vitórias."Voltamos finalmente a casa depois de duas deslocações em que não conseguimos pontuar. Sentimos os jogadores focados em querer mais, em aprender e crescer, e em conquistar pontos, tristes pelos últimos resultados, mas focados no próximo jogo", afirmou o técnico, lembrando que a competição ainda vai no início: "O que já passou agora não interessa e temos de olhar em frente. O campeonato é uma maratona e ainda há muitos pontos por conquistar. Temos de ir amealhando o maior número de pontos possiveis e queremos dar uma alegria já neste jogo aos adeptos", frisou.Apesar dos resultados menos positivos, Fábio Pereira vê crescimento na equipa. "Sentimos a equipa a crescer em termos de conhecimento da ideia de jogo e do entrosamento dos reforços. Apesar dos resultados não terem sido os desejados, fizemos uma boa segunda parte contra o FC Porto e isso deu-nos confiança para trabalhar esta semana. A própria equipa sente esse crescimento e o maior conhecimento um dos outros", referiu.À espera de mais "um duelo de grau de dificuldade elevado", destaca a importância do fator casa: "Gostamos muito de jogar em casa e sentimos de forma mais intensa o apoio dos adeptos, pelo que voltar a casa é sempre um conforto maior para os jogadores."A UD Oliveirense recebe este domingo o Trofense, pelas 18 horas.