Fábio Pereira e a visita ao AVS SAD: «Esperamos ser a primeira equipa a vencer o líder»

Depois da derrota pesada sofrida em casa frente à U. Leiria, a UD Oliveirense pretende reencontrar-se com os bons resultados na exigente visita ao terreno do AVS SAD, atual líder da Liga SABSEG. Consciente das dificuldades que a sua equipa terá pela frente, Fábio Pereira mantém a ambição no discurso."Obviamente que aproveitamos esta semana para corrigir alguns aspetos e tentar ser mais fortes. Vamos defrontar uma equipa que ainda não conheceu o sabor da derrota, uma equipa muito forte, que está em 1.º lugar com todo o mérito e bem orientada pelo Jorge Costa. O grau de dificuldade é máximo, mas também é muito motivante jogar contra o líder", começou por dizer o técnico, na antevisão à partida, antes de acrescentar: "Esperemos que as condições climatéricas permitam que o relvado estejam em boas condições para podermos desenvolver o nosso jogo e esperamos ser a primeira equipa a vencer o líder. É esse o objetivo, sabendo que vamos passar por momentos difíceis durante o jogo, mas vamos com uma expectativa elevada de conseguir uma boa exibição e voltar às vitórias."Apesar do momento de menor fulgor da equipa de Oliveira de Azeméis, a motivação não será um problema para esta partida: "Nestes jogos, os jogadores não precisam de grande motivação. É verdade que estamos numa fase menos positiva em termos de resultados, mas queremos reverter isso rapidamente."A UD Oliveirense defronta o AVS SAD este domingo, pelas 11 horas, em jogo da 9.ª jornada da Liga SABSEG.