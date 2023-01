Fábio Pereira e a visita ao Mafra: «Vamos para ganhar e entrar com o pé direito na 2.ª volta»

A atravessar a melhor fase da temporada, a UD Oliveirense arranca a 2.ª volta da Liga Sabseg com uma visita a Mafra, no domingo. Na antevisão à partida, o técnico Fábio Pereira realçou a importância de prolongar a sequência positiva de resultado."Era importante terminar a 1.ª volta com uma vitória. O Mafra vem de um bom resultado também e estamos próximos na tabela classificativa. É um jogo que poderá dar-nos alguma vantagem, até por termos ganho ao Mafra na 1.ª volta, e agora começam a entrar nas contas os confrontos diretos. Nós vamos lá para ganhar, fazer um bom jogo e entrar com o pé direito na 2.ª volta. Queremos dar sequência aos últimos resultados, continuar a subir na tabela e para isso temos de continuar focados e concentrados, encarando o jogo com a responsabilidade que o adversário merece e com a coragem para ganhar num campo dificil", disse o treinador, aos meios do clube, perspetivando um confronto exigente."O jogo prevê-se bastante equilibrado, tal como foi o jogo aqui em casa, em que vencemos, mas houve muito equilíbrio. Será um encontro muito competitivo contra uma equipa com um processo ofensivo bastante elaborado e nós vamos tentar contrariar ao máximo o Mafra, com a nossa ideia de jogo cada vez mais consolidada. Vamos com tudo para conquistar os três pontos. Os jogadores sabem da importância de somar a terceira vitória consecutiva e de poder galgar lugares na tabela", reforçou.Com Serginho e Kazuyoshi Miura prestes a reforçar o plantel, Fábio Pereira abordou o possível impacto do mercado no foco do grupo. "Com a azáfama de entradas e saídas, é normal haver burburinho no balneário e que possa perder momentaneamente o foco, mas os jogadores têm sido inexcedíveis nesse aspeto e continuado focados na nossa tarefa para esta semana. Era importante reduzir o lote de jogadores do plantel, que estava um pouco extenso. Houve algumas saídas e as entradas são de jogadores que acreditamos que vêm acrescentar bastante qualidade ao grupo. Reforçamos tendo em conta as necessidades do plantel", atirou.Oficializado no início da semana, o avançado Anthony Carter já vai entrar nas contas para este encontro: "O Anthony Carter está disponível para o jogo. É um jogador que conheço bem, porque já trabalhei com ele há alguns anos atrás, e está identificado com a minha forma de trabalhar."A UD Oliveirense visita o Mafra no domingo, pelas 15h30.