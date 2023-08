Fábio Pereira e o dérbi com o Feirense: «É um jogo especial e queremos começar com o pé direito»

Será com um sempre emocionante dérbi com o Feirense que a UD Oliveirense vai arrancar a sua campanha na edição 2023/24 da Liga Sabseg. Na antevisão à partida de terça-feira, o técnico Fábio Pereira reconheceu tratar-se de um duelo especial e mostrou-se confiante numa boa resposta da sua equipa."É um jogo sempre especial, por se tratar de um dérbi, um jogo que tem um calor especial nas bancadas pela rivalidade entre os clubes. Vamos tentar fazer a nossa parte, proporcionar um bom espetáculo, tentar dar uma alegria aos nossos adeptos, de forma a entrar com o pé direito no campeonato", disse o técnico, aos meios do clube, que ainda assim quer ver a sua formação encarar esta partida como todas as outras que terá pela frente."Para nós é mais um jogo na maratona que temos pela frente. Queremos amealhar muitos pontos, fazer uma boa campanha e todos os pontos contam. Começamos com um dérbi, frente a um adversário difícil e muito bem orientado pelo Ricardo Sousa, mas estamos confiantes naquilo que temos feito, na qualidade dos nossos jogadores e de que podemos arrancar com uma vitória", disse, antes de acrescentar: "Sabemos que o apoio costuma ser mais fervoroso nestes jogos, mas temos de tentar separar as coisas, percebendo o que temos de fazer, a estratégia que temos de utilizar para encarar o adversário, as dificuldades que este nos vai colocar e ter consciência que será um jogo muito disputado e equilibrado."Fábio Pereira finalizou com uma mensagem para os adeptos, deixando também uma garantia: "Nestes jogos, o apoio dos adeptos é sempre uma motivação extra. Sabemos que eles não nos vão faltar. Vamos dar tudo. Estou muito satisfeito com o empenho dos jogadores, com a vontade em integrar a primeira equipa do campeonato e isso deixa-nos otimistas para terça-feira."A UD Oliveirense recebe o Feirense esta terça-feira, pelas 11 horas, em jogo da 1.ª jornada Liga Sabseg.