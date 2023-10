Fábio Pereira e o duelo com a U. Leiria: «Queremos ganhar e cimentar-nos na metade superior da tabela»

Depois da eliminação da Taça de Portugal, diante do Boavista, a UD Oliveirense regressa à Liga Sabseg com uma receção à U. Leiria, no domingo. Sem vencer desde agosto, o técnico Fábio Pereira não foge à urgência de voltar às vitórias e continuar a somar pontos."A Taça de Portugal já é passado para nós. Voltamos à prova principal, onde o objetivo principal é sempre pontuar e jogando em casa ainda mais. Vamos fazer tudo por isso, precisamos de regressar às vitórias e queremos muito ganhar. Sabemos que o jogo poderá ser diferente devido às condições climatéricas, mas vamos tentar conquistar os três pontos", começou por dizer o treinador, aos meios do emblema de Oliveira de Azeméis, deixando elogios ao próximo adversário."A U. Leiria é uma equipa bem estruturada, que vem desde a época passada, em que alcançaram o principal objetivo e subiram à 2.ª Liga. É uma equipa bem trabalhada, bem orientada e com excelentes jogadores. Sabemos as dificuldades que vamos encontrar, vamos tentar anular os pontos fortes do adversário e tentar tirar partido de algumas debilidades. Queremos ganhar, queremos cimentar-nos na metade superior da tabela e para isso precisamos de somar pontos para a caminhada ser tranquila até final", frisou, sem considerar possível traçar paralelismos aos embates entre as duas formações na Liga 3, em 2021/22."Houve muitas mudanças nas duas equipas desde que nos encontramos na Liga 3. É um adversário com poderio e jogadores que podem fazer a diferença, mas queremos impor as nossas ideias e forma de jogar, somando mais três pontos, porque os adeptos merecem isso", concluiu o treinador, que foi um dos desejos da SAD do Ac. Viseu para assumir o comando técnico dos viriatos.A UD Oliveirense defronta a U. Leiria este domingo, pelas 18 horas, em jogo da 8.ª jornada da Liga Sabseg.