Fábio Pereira e o duelo com o B SAD: «Encaramos o jogo com máxima responsabilidade»

Com a permanência assegurada, a UD Oliveirense mantém intacto o desejo de somar vitórias nas partidas que faltam disputar. Este sábado, o duelo é com o B SAD, equipa ainda a lutar pela sobrevivência, pelo que Fábio Pereira pretende ver os seus jogadores conscientes da responsabilidade do encontro."Encaramos o jogo com máxima responsabilidade até pela importância que a partida tem em relação à luta pela permanência. Vamos lutar com todas as nossas forças pelos três pontos. Os jogadores estão a sentir a época a terminar e querem deixar uma boa imagem. Demos uma boa resposta frente ao Torreense e queremos dar continuidade a isso", disse o técnico, traçando os objetivos da equipa para o que falta jogar: "Queremos igualar o número de vitórias em relação ao número de derrotas. Queremo-nos aproximar do primeiro terço da tabela classificativa, que é onde sentimos que devemos ficar colocados."Em jeito de balanço da época, Fábio Pereira considerou que a equipa fez por merecer uma melhor posição na classificação. "Houve vários jogos em que podíamos ter conquistado pontos e não conseguimos, seja por erros individuais, falta de eficácia ou alguns erros de arbitragem. Esse pontos podiam colocar-nos numa posição mais próxima do primeiro terço da tabela e seria justo, porque fizemos uma época muito positiva em termos de futebol praticado. Sentimos que essa qualidade não é tão valorizada pela posição que ocupamos atualmente", concluiu.A UD Oliveirense visita o B SAD no sábado, pelas 15h30.