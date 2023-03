Fábio Pereira e o duelo com o Benfica B: «Jogadores estão confiantes para regressar às vitórias»

Depois do desaire no dérbi com o Feirense, que colocou fim à invencibilidade da UD Oliveirense no Carlos Osório que durava há mais de um ano, o técnico Fábio Pereira vê a equipa preparada para dar uma resposta afirmativa na visita ao Benfica B."Será um jogo difícil, contra um adversário recheado de muitos talentos, tecnicamente evoluídos, mas nós vimos de um resultado que não queríamos em casa e temos trabalhado muito para tentar dar a volta à situação. Apesar da dificuldade, esperamos um bom jogo da nossa equipa, a fazer tudo por um bom resultado", disse o treinador, na antevisão à partida, garantindo que a equipa tem confiança no processo para regressar aos triunfos."Sentimos que temos vindo a jogar bem, mas nem sempre se consegue ganhar e nem sempre se é eficaz nos momentos de finalização e isso tem sido um 'handicap' para nós na tabela classificativa. Sabemos do trabalho que fazemos, da qualidade que temos e os jogadores estão confiantes para regressar rapidamente às vitórias e é nesse sentido que vamos a Lisboa disputar os três pontos. Sinto a equipa preparada e motivada para ganhar.", frisou.Fábio Pereira lamentou também a ausência de Anthony Carter, castigado por três jogos após a expulsão no dérbi, revelando ainda que Zé Leite vai falhar o jogo por lesão. "Na última jornada tivemos alguns jogadores impedidos, esta semana temos o Carter e o Zé Leite. Queremos sempre ter toda a gente disponível para termos mais opções, mas todos os disponíveis têm dado o máximo no treino e estão prontos para dar uma boa resposta", concluiu.A UD Oliveirense visita o Benfica B este domingo, pelas 11 horas.