Fábio Pereira e o duelo com o Farense: «Vamos tentar fazer um bom jogo e cimentar as nossas ideias»

Depois de ter conseguido afastar o Gil Vicente na 1.ª fase da Allianz Cup, a UD Oliveirense tem mais uma formação da Liga Betclic pela frente na luta por uma vaga na fase de grupos da competição. No lançamento à partida deste sábado frente ao Farense, o técnico Fábio Pereira garantiu uma equipa motivada na visita ao Estádio São Luís."É mais uma semana de preparação ainda em período de pré-temporada. Foi bom termos ganho a 1.ª eliminatória da Taça da Liga, porque permite-nos ter mais um jogo de grau de dificuldade elevada, contra mais uma equipa de 1.ª Liga, que ainda na época passada disputou a Liga Sabseg", começou por dizer o treinador, em declarações aos meios do clube, antes de continuar: "Vamos defrontar uma equipa muito forte, com processos bem definidos e muitos jogadores que transitam da época anterior. Nós ainda temos muitas limitações em termos de plantel, mas os jogadores disponíveis estão motivados pelo resultado anterior e pela possibilidade de disputar mais um jogo deste nível."Apesar das dificuldades perspetivadas, Fábio Pereira acredita na presença na próxima fase da competição. "Vamos com otimismo, sabendo que é o ultimo passo para entrar na fase de grupos e que não temos nada a perder. Vamos tentar fazer um bom jogo e cimentar as nossas ideias, o que temos vindo a trabalhar, e procurar, com maior ou menor dificuldade, fazer frente a um Farense muito forte, para passar à fase de grupos", garantiu o técnico, finalizando de seguida: "Jogar num estádio com muita história e com um ambiente tão bom motiva-nos a todos."A UD Oliveirense visita o Farense este sábado, pelas 18 horas, em jogo da 2.ª fase da Allianz Cup.