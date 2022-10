Fábio Pereira e o duelo com o Nacional: «Vamos fazer tudo para estar na próxima eliminatória»

Depois de ter voltado a falhar o regresso às vitórias na Liga Sabseg, a UD Oliveirense encara o regresso à Taça de Portugal como uma nova oportunidade para a equipa ganhar confiança, apesar de Fábio Pereira esperar dificuldades na casa do Nacional."Sinto os jogadores preparados para discutir a eliminatória com o Nacional e vamos fazer tudo para poder estar na próxima eliminatória. São uma equipa forte, experiente que, tal como nós, não teve um ínicio de campeonato feliz, mas esta é uma prova diferente, a eliminar. O Nacional joga em casa, é um clube muito experimentado e sabemos das dificuldades que vamos enfrentar. O favoritismo é de 50 por cento e vamos tentar inclinar essa percentagem a nosso favor", disse o técnico, ao meios de comunicação do clube.Embora o triunfo tenha fugido no fim de semana, Fábio Pereira enalteceu o crescimento da equipa: "Os jogadores estão mais identificados com o processo. Alguns jogadores que vieram de lesões prolongadas voltaram a jogar e a ajudar. A equipa está cada vez mais confiante e identificada com as ideias e a tendência será de crescimento. Temos esperança que os resultados vão começar a acompanhar o crescimento exibicional", adiantou.O técnico, natural da Madeira, abordou também o 'regresso a casa': "Deixa-me confortável e feliz poder jogar contra grandes clubes da Madeira, a minha terra. Fico satisfeito por voltar a casa, mas após o apito é indiferente onde jogamos. Sentimentalismos ficam para mais tarde", aferiu Fábio Pereira.A UD Oliveirense visita o Nacional este sábado, pelas 11 horas, em jogo da 3ª eliminatória da Taça de Portugal.