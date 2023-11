Fábio Pereira e o duelo com o P. Ferreira: «Queremos repetir o último da última jornada»

Conseguida uma vitória que fugia desde o mês de agosto, a UD Oliveirense prepara a receção ao P. Ferreira com o intuito de dar continuidade ao bom resultado obtido na visita ao líder, o AVS SAD. No lançamento do duelo de sábado, Fábio Pereira reforçou a importância desse triunfo."Este campeonato é uma maratona, todos os jogos têm as suas particularidades e todos os adversários têm as suas armas. Foi bom conseguirmos uma vitória em casa do líder, permite-nos acreditar mais no processo, até porque vínhamos de uma fase negativa. Mesmo com altos e baixos, é um processo que está em evolução e temos vindo a crescer", começou por dizer o técnico, antes de acrescentar: "Queremos dar seguimento ao bom resultado da última jornada, crescendo em termos exibicionais e tentar mais uma vitória. Vamos ter um adversário com características, armas e forma de jogar diferentes, mas queremos fazer um bom jogo e repetir o resultado da última jornada."Antes do jogo com o AVS SAD, a UD Oliveirense esteve sete encontros sem vencer, pelo que Fábio Pereira realça a importância de saber responder aos ciclos menos positivos. "Quando os resultados não aparecem, criam-se algumas dúvidas em alguns jogadores, mas sabemos o caminho que temos a percorrer. Sabíamos que íamos ter alguns resultados que não iam ser os mais desejados, como os do último mês, mas temos de ter capacidade para dar a volta aos momentos negativos e transformá-los em sequências positivas", frisou.Finalmente, o treinador deixou ainda um apelo à presença dos adeptos no Carlos Osório: "Voltamos a casa, onde normalmente conseguimos bons resultados e exibições, à exceção do jogo com a U. Leiria. Os adeptos ficaram felizes com a resposta dada na última jornada e marcarão presença em bom número. Queremos que saiam dos nossos jogos satisfeitos e trabalhamos muito para isso."A UD Oliveirense defronta o P. Ferreira este sábado, pelas 18 horas, em jogo da 10.ª jornada da Liga Sabseg.